» أخفوا حالتها 3 أيام.. وفاة نجمة السوشيال ميديا بدولة عربية

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شفط الدهون

وفاء حجي

المدونة المغربية

إيمان بنسمينة

تسببت وفاة المدونة المغربية ونجمة مواقع التواصل الاجتماعي، إيمان بنسمينة البالغة من العمر 32 عاما، ، في جدل واسع، عقب عملية شفط للدهون.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية، فقد توفيت المغربية إيمان بنسمينة في مدينة الرباط، بسبب المضاعفات التي تعرضت لها إثر خضوعها للعملية.

وقد أعلنت وفاء حاجي القيادية الاتحادية ورئيسة الأممية الاشتراكية للنساء بالمغرب، عن وفاة المدونة بنسمينة.

وأضافت حاجي على صفحتها بمواقع الواصل: " ابنة عمي الصغيرة إيمان.ب، البالغة من العمر 32 عاما فقط، توفيت بسبب جراحة تجميلية بسيطة لشفط الدهون".

وتابعت: أبقوها في غرفة العمليات لمدة 8 ساعات، وأخفوا حالتها لمدة 3 أيام، منوهة أن وفاتها كانت بسبب أخطاء طبية.

وأفادت تقارير إعلامية، أن عائلة المدونة، تعيش في حالة من الغضب وتريد فتح تحقيق حول تفاصيل الجراحة التجميلية.


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