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مصر تُرحب بالاستجابة لطلب تحالف دعم الشرعية وقف إطلاق النار باليمن

عرب وعالم

الخارجية
الخارجية

وكالات- الدويني فولي

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مصر

اليمن

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وقف

إطلاق

رحَّبت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم ، بإعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، واستجابة كل من الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي لطلب الوقف الشامل لإطلاق النار والتصعيد في اليمن، ولعقد اجتماع بالمملكة العربية السعودية للمُضي قُدمًا في تنفيذ اتفاق الرياض.

وثمّنت جمهورية مصر العربية  في بيان نشرته الوزارة علي صفحتها بالفيس بوك منذ قليل، الجهود الحثيثة للأشقاء في المملكة العربية السعودية الداعمة لليمن وشعبه الشقيق، مُعربة عن ثقتها في أن تؤدي تلك الجهود إلى تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف العملية السياسية بين الأطراف اليمنية بهدف التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة، وذلك استنادًا إلى المرجعيات ذات الصلة؛ لاسيما مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216.


وأكد البيان دعم مصر لكافة الجهود التي تهدف لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وتضمن وحدته وسلامة أراضيه وترفع المُعاناة عن الشعب اليمني الشقيق.

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