» صادم.. التفاصيل كاملة لمقتل أم أمام رضيعتها بالدقهلية

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متابعات- أمينة عبد العال

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الدقهلية

المباحث

ميت عنتر

كشفت مباحث مركز طلخا بالدقهلية الغموض وراء العثور علي" ا . ع .ح " 21 عاما طالبة بالفرقة الثالثة بكلية العلوم مخنوقة في وجود طفلها الرضيع داخل مسكنها بقرية ميت عنتر ، حيث تبين أن الزوج اتفق مع عامل لديه علي قتل زوجته والاعتداء عليها جنسيا حتى يطلقها بعد أن يشهر بخيانتها ليتزوج من سيدة أخري.

وكانت البداية تلقي اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية بلاغا من زوج بعثوره علي زوجته مقتولة في شقة الزوجية، وبالتحريات وتفريغ الكاميرات بالشارع تبين أن شخصا اقترب من المنزل حتى فتحت له الزوجة ثم غادر المنزل بعد فترة.

و بالتحريات تم التعرف عليه حيث اتضح أنه رجل يدعي " ا. ر . ا" 33 عاما ويعمل في محل ملابس يمتلكه زوج القتيلة وبسؤال اعترف علي الزوج الذي حرضه، وبسؤال الزوج أقر أنه خطط للجريمة علي أن يقتلها العامل ويعتدي عليها جنسيا ويتصل به فيبدو الأمر أنه انتقم لشرفه بقتلها ، إلا أن العامل أقر بأنه خاف من تنفيذ باقي الجريمة حتى لا يحبس فاكتفي بقتلها والاعتداء عليها بعد موتها.

وحاليا يتم استكمال التحقيقات و متابعة الإجراءات القانونية مع المتهمين .


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