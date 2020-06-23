خلال أسابيع.. عقار روسي لعلاج كورونا بالأسواق

23 يونيو 2020 - 11:01 ص

اعتمدت روسيا دواء جديدا لعلاج فيروس كورونا المستجد، والذي بدأ تجربته في فبراير الماضي.

وقال الدكتور أمجد طلعت مدير عام بالشركة المصرية المصنعة للعقار الروسي المعالج لفيروس كورونا، إن عقار أفيبيرافير الياباني، الذي بدأ بعلاج الإنفلونزا في عام 2014 في اليابان، ودخل الصين في عام 2016، لعلاج الإنفلونزا العادية.

وأضاف طلعت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج "من مصر"، أنه من ضمن المميزات الموجودة به، أن الأعراض الجانبية له أقل من أدوية أخرى، من الممكن أن تكون موجودة في البروتوكولات.

وأوضح طلعت أن روسيا، اعتمدت هذا الدواء لعلاج كورونا، وموجود حاليا في بروتوكول السعودية، وله نتائج مهمة للغاية.

وتابع: إن شركة إيفا فارم كشركة عالمية، على أرض مصرية، دورها أن توفر أحدث العلاجات، لكي تكون في خدمة المريض المصري.

ونوّه أنه من المتوقع خلال فترة 3 أو 4 أسابيع، سيكون الدواء جاهز لتوريده لمستشفيات العزل، تحت رعاية وزارة الصحة واللجنة العلمية لعلاج فيروسات كوفيد 19، وأن الدولة كلها على قلب رجل واحد، لعلاج الوباء.

كما أشار إلى أننا بدأنا اليوم في تصنيع هذا الدواء في مصر، وسيتوفر في الأسواق خلال أسابيع، ووزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية يشتغلوا معنا يد بيد، وبذلوا الكثير من الجهود لدخول المادة الخام، وتخليص الجمارك والتحاليل والفحوصات اللازمة.