» رئيس جامعة دمنهور: توصلنا لعلاج لرفع المناعة ومواجهة كورونا

23 يونيو 2020 - 11:11 ص

من خلال خبز النحل، تم التوصل إلى عسل يرفع المناعة بشكل كبير ويقاوم الفيروسات.

وكان الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، قد كشف عن الصورة التي نشرها، مع "برطمانات" عسل نحل، قائلا: " إننا نعمل دائما في جامعة دمنهور على أي مشكلة تواجه المجتمع ونكون عازمين على إيجاد حل لها".

وأضاف صالح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج "من مصر"، على ف CBC ، أننا وجدنا مواد فعالة جدا لرفع المناعة في خبز النحل، منها فيتامين "ج، أ، ه‍"، بنسبة عالية وأحماض دهنية، ميزتها أنها مضادة للفيروسات، وتقلل من تجلط الدم.

وأوضح صالح أننا أحضرنا ما يسمى بخبز النحل، وهو نبات طبي ومشهور على مستوى العالم في أوروبا وفرنسا، لكي يتغذى عليها، ويخرج الأزهار الخاصة بهذا النبات قيمة عالية من الرحيق، ويتغذى النحل عليها، منوها أن هذا العسل تجربة جديدة ومهمة لرفع المناعة بشكل كبير.

وأشار إلى أن مصر حصلت في الأبحاث التي أجرتها على فيروس كورونا، على المركز الأول في أفريقيا، والتاسع على الدول العربية، منوها أننا قدمنا بحثين من ضمن هذه الأبحاث من كلية الصيدلة والطب البيطري، وكنت أتمنى وجود الكثير من المناحل لإنتاج العسل الرافع لمناعة الإنسان.

ونوه صالح أننا لا نقصد الإعلان عن العسل، لكن القصد هو أننا اجتهدنا في التوصل لشيء يرفع المناعة، ويساهم في علاج الفيروس.