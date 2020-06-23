» سيدة تضع 5 توائم بالغردقة

23 يونيو 2020 - 11:14 ص

أنجبت سيدة في العقد الثالث من عمرها بأحد المستشفيات الخاصة في الغردقة في الساعات الأولى من صباح اليوم 5 توائم بينهم 3 من الذكور و2 من الإناث، بعد حمل استمر حتى منتصف الشهر السابع بعملية جراحية قيصرية ناجحة أجراها الدكتور أحمد عبد المالك استشاري النساء والولادة ونقيب الأطباء بالبحر الأحمر .

والأطفال الخمس يتمتعون بصحة جيدة وتم وضعهم في الحضانات حيث يتراوح وزنهم ما بين 900 جرام وواحد كيلو جرام .

وقال عبد المالك إنه كان يتابع السيدة خلال فترة الحمل لافتا إلي أن السيدة سبق لها الحمل والولادة مرتين من قبل وأنها بصحة جيدة.