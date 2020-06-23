لن تتخيل العدد.. وزير الحج السعودي يكشف حجاج الموسم هذا العام

23 يونيو 2020 - 11:26 ص

أعلن وزير الحج والعمرة السعودي، محمد صالح بن طاهر بنتن، أن أعداد الحجاج المتوقعة هذا العام قد تكون ألف أو أقل أو أكثر بقليل.

جاء هذا في رده على سؤال عما إذا سيكون هناك استثناء لقدوم حجاج من بعض الدول من خارج المملكة، حيث نوه بنتن بأننا نعرف مخاطر فيروس كورونا، ونعرف أن دول العالم مغلقة، وكما حددت وزارة الصحة، لا يوجد استثنائات لأي دولة لأداء فريضة الحج من خارج السعودية.

وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن وزير الحج السعودي أن عدد الحجاج قد يكون في حدود ألف تقريبا.

كما أكد بنتن أنه يوجد لدينا خبرات متراكمة لحماية الحجاج من الأوبئة والأمراض، والعاملون في الحج سيخضعون للفحص قبل بدء المناسك، وستجري متابعة حالة الحجاج الصحية بشكل يومي، وتم تخصيص مستشفى تحسبا لأي طارئ.