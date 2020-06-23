  • الثلاثاء 23 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر12:05 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
لن تتخيل العدد.. وزير الحج السعودي يكشف حجاج الموسم هذا العام

لن تتخيل العدد.. وزير الحج السعودي يكشف حجاج الموسم هذا العام

خلال أسابيع.. عقار روسي لعلاج كورونا بالأسواق

خلال أسابيع.. عقار روسي لعلاج كورونا بالأسواق

صورة من الواقعة

مسئول عن وجود شرخ بكوبري مدينة نصر :دا تنميل

الشناوي يكشف مفاجأة عن طبيب سعاد حسني

الشناوي يكشف مفاجأة عن طبيب سعاد حسني

وزير الأوقاف لمن فاته الحج: تصدق بنفقتك على المرضى

وزير الأوقاف لمن فاته الحج: تصدق بنفقتك على المرضى

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

اجتماع طارئ اليوم للجنة الأزمات لبحث عودة الحياة

أخفوا حالتها 3 أيام.. وفاة نجمة السوشيال ميديا بدولة عربية

أخفوا حالتها 3 أيام.. وفاة نجمة السوشيال ميديا بدولة عربية

وصلات رقص حتى الصباح.. عاصمة أوربية تتحدى كورونا

وصلات رقص حتى الصباح.. عاصمة أوروبية تتحدى كورونا

هزت غزة.. يلقون بأمهم حية داخل كيس بمقلب قمامة

هزت غزة.. يلقون بأمهم حية داخل كيس بمقلب قمامة

أديب

أديب: "بعمل البرنامج وأنا شايل طاجن ستي"

لن تتخيل العدد.. وزير الحج السعودي يكشف حجاج الموسم هذا العام

الحياة السياسية

لن تتخيل العدد.. وزير الحج السعودي يكشف حجاج الموسم هذا العام
لن تتخيل العدد.. وزير الحج السعودي يكشف حجاج الموسم هذا العام

عبد القادر وحيد- وكالات

أخبار متعلقة
#

وزير الأوقاف يدعو للتصدق بنفقة الحج هذا العام

#

إجراءات مفاجئة بشأن الحج هذا العام

#

وزير قطاع الأعمال العام يكشف تفاصيل القانون الجديد

#

أكبر دولة إسلامية تعلن إلغاء الحج هذا العام

أخبار السعودية

كورونا

بنتن

ألف حاج

هذا الموسم

أعلن وزير الحج والعمرة السعودي، محمد صالح بن طاهر بنتن، أن أعداد الحجاج المتوقعة هذا العام قد تكون ألف أو أقل أو أكثر بقليل.

جاء هذا في رده على سؤال عما إذا سيكون هناك استثناء لقدوم حجاج من بعض الدول من خارج المملكة، حيث نوه بنتن بأننا نعرف مخاطر فيروس كورونا، ونعرف أن دول العالم مغلقة، وكما حددت وزارة الصحة، لا يوجد استثنائات لأي دولة لأداء فريضة الحج من خارج السعودية.

وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن وزير الحج السعودي أن عدد الحجاج قد يكون في حدود ألف تقريبا.

كما أكد بنتن أنه يوجد لدينا خبرات متراكمة لحماية الحجاج من الأوبئة والأمراض، والعاملون في الحج سيخضعون للفحص قبل بدء المناسك، وستجري متابعة حالة الحجاج الصحية بشكل يومي، وتم تخصيص مستشفى تحسبا لأي طارئ.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

على هامش المظلومية الإثيوبية

فراج إسماعيل

الشيخ الشعراوى.. رجل وفكرة حان وقتها

د. هشام الحمامي

تجديد أصول الفقه

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» السعودية: حجر منزلى 14 يومًا لكل الحجاج فور انتهاء المناسك
» سيدة تضع 5 توائم بالغردقة
» السعودية تعلن شروط حج هذا العام
» رئيس جامعة دمنهور: توصلنا لعلاج لرفع المناعة ومواجهة كورونا
» صادم.. التفاصيل كاملة لمقتل أم أمام رضيعتها بالدقهلية
» الكويت.. وفاة نزيلة بالسجن المركزي بفيروس كورونا
» مصيره مجهول.. يرسل فيديوهات غرامية لابنة بشار الأسد
» أخفوا حالتها 3 أيام.. وفاة نجمة السوشيال ميديا بدولة عربية
» صورة نادرة للملك سلمان قبل استشهاد الملك فيصل بـ 22يوما
» السعودية.. فريق بحثي يتوصل لمادة تقضي على كورونا في 30 ثانية
» ترامب يواجه أوباما بالخيانة العظمى

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:41 م

  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية