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ابنة عمرو دياب تواصل الإغراء بصور مثيرة وتتحدى كورونا

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جنا عمرو دياب
جنا عمرو دياب

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كورونا

اغراء

ابنة

جنا عمرو دياب

لا يكاد يمر أسبوع دون إثارة "جنا" ابنة الفنان عمرو دياب، الجدل عبر السوشيال ميديا، بصورها الجريئة، خلال تسوقها بمول تجاري شهير في العاصمة البريطانية لندن، بالرغم من تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم، ما تسبب في تعرضها ووالدها دائمًا للانتقادات الحادة.

ونشرت ابنة عمرو دياب صور جريئة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي :إنستجرام"، وظهرت "جنا"، بتوب مكشوف البطن "إستومك"، مع "جُيب" قصيرة بفتحة جانبية، وسترة فضفاضة فاتحة اللون، مع مكياج صباحي بسيط، وتسريحة شعر إنسيابية، مع إخراج لسانها، والتي تعد من أشهر حركاتها، وصدر مفتوح مفتعلة حركات مثيرة، وعلقت عليها بالقول :" Hello ".

وهاجمها البعض متهمين إياها بتعمد استعراض مفاتنها وعدم احترام عادات وتقاليد المجتمع الذي تنتمي إليه رغم إقامتها معظم الوقت في الخارج، وتسائل البعض عن دور والدها الفنان عمرو دياب في حياتها وشقيقتها.

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Hello :)

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