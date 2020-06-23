رسميًا.. الأوقاف توافق على فتح المساجد بهذه الشروط

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء، الضوابط المنظمة لإعادة فتح المساجد تدريجيا للصلوات الخمس بدءا من السبت القادم.

ويأتي ذلك، عقب اجتماع وزير الأوقاف بقيادات القطاع الديني اليوم الثلاثاء، لوضع القواعد و الضوابط المنظمة لإعادة فتح المساجد تدريجيًّا للصلوات الخمس، وتم التأكيد على الآتي:

يتم فتح المساجد التي تحددها كل مديرية للصلوات الخمس فقط كمرحلة أولى مع استمرار تعليق إقامة صلاة الجمعة لحين إشعار آخر ، مع التأكيد على الالتزام بجميع الضوابط التى تاتي على النحو التالي: