رسميًا.. الأوقاف توافق على فتح المساجد بهذه الشروط

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وزير الأوقاف: الإخوان وراء شائعة فتح المساجد

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء، الضوابط المنظمة لإعادة فتح المساجد تدريجيا للصلوات الخمس بدءا من السبت القادم.

ويأتي ذلك، عقب اجتماع وزير الأوقاف بقيادات القطاع الديني اليوم الثلاثاء، لوضع القواعد و الضوابط المنظمة لإعادة فتح المساجد تدريجيًّا للصلوات الخمس، وتم التأكيد على الآتي:

يتم فتح المساجد التي تحددها كل مديرية للصلوات الخمس فقط كمرحلة أولى مع استمرار تعليق إقامة صلاة الجمعة لحين إشعار آخر ، مع التأكيد على الالتزام بجميع الضوابط التى تاتي على النحو التالي:

  • عدم فتح دورات المياه نهائيًّا، وغلقها غلقًا تامًا.
  • عدم فتح دور المناسبات نهائيًّا وعدم السماح بدخول الجنائز أو صلاة الجنازة، أو عقد القران أو أي مناسبات اجتماعية.
  • عدم فتح أي أضرحة أو مقامات نهائيًّا أو فتح الأبواب المؤدية إليها.
  • استمرار تعليق صلاة الجمعة لحين إشعار آخر.
  • عدم فتح مصليات السيدات .
  • عدم إقامة أي دروس أو ندوات أو مقارئ أو أنشطة (سوى أداء الصلوات الخمس فقط) .
  • تواجد الإمام أو المسئول عن المسجد في جميع الصلوات، وعدم ترك مفاتيح المسجد مع أي شخص كان من غير العاملين بالأوقاف.
  • فتح المسجد قبل موعد الأذان بعشر دقائق فقط ، وتكون الإقامة عقب الأذان مباشرة، ويتم غلق المسجد بعد الصلاة بعشر دقائق وبما لا يجاوز نصف ساعة على الأكثر بعد الأذان في جميع الصلوات.
  • الاقتصار في هذه المرحلة على فتح المساجد فقط دون الزوايا أو المصليات، وفي حالة الضرورة لعدم وجود مسجد نهائيًّا بالمنطقة يتم الفتح على قدر الضرورة بعد موافقة كتابية من مدير المديرية وتحت إشرافها بذات الضوابط المذكورة.

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