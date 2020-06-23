» بيان من الأزهر بشأن اليوم الثالث من امتحانات الثانوية الأزهرية

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أحمد سالم

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تفقد وكيل الأزهر الشريف الشيخ صالح عباس بعض المعاهد الأزهرية صباح اليوم الثلاثاء لجنة معهد الصف الثانوى بنين وبنات ولجنة معهد عبدالفتاح عزام الثانوى حيث أدى الطلاب امتحان مادة الديناميكا للقسم العلمى اليوم .

حرص وكيل الأزهر على الاطمئنان على سلامة كافة الطلاب من خلال الإجراءات الاحترازية وسير عملية الامتحانات بسلاسة مع الحفاظ على سلامة الطلاب والمراقبين وجميع القائمين على الامتحانات،

شدد عباس على ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية، حرصًا على سلامة الجميع، وأنه لن يسمح بأي تقصير في الإجراءات الوقائية.

وفحص وكيل الأزهر بنفسه أجهزة قياس درجات الحرارة المستخدمة في اللجان، وأجهزة كشف المعادن للتأكد من صلاحيتها، مع الاطمئنان على توافر الكمامات ومواد التعقيم وغيرها من المستلزمات الوقائية للجميع، وتخصيص غرفة للرعاية الصحية مزودة بالأدوية والتجهيزات اللازمة، استعداداً لأي حالة طارئة، مؤكداً أن سلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات هي الأهم.


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