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مانشيستر سيتي يعلن انتقال سيرجيو أجويرو إلى برشلونة

الرياضة

أجويرو
أجويرو

أحمد سالم

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كشف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، تفاصيل الحالة الصحية للأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم الفريق.

وكان أجويرو قد تعرض للإصابة في مباراة فريقه التي جمعته أمس بنادي بيرنلي في ختام الجولة الثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي، والذي فاز فيها السيتي بخماسية نظيفة.

ونشر نادي مانشستر سيتي بيانًا على موقعه الرسمي، أكد فيه أن أجويرو سيسافر لمدينة برشلونة الإسبانية، لإجراء عملية جراحية في ركبته اليمنى المصابة.

واختتم نادي مانشستر سيتي البيان بتمنى الشفاء العاجل لأجويرو الذي بحسب مدربه الإسباني بيب جوارديولا قد يتغيب عن ما تبقى من مباريات في الموسم.

وسجل أجويرو 16 هدفًا هذا الموسم مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الهدافين مناصفة مع نجمنا محمد صلاح جناح نادي ليفربول.

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