الثانية يقع فيها الجميع.. 10 أخطاء تجنبها للوقاية من كورونا

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا بمقر مجلس الوزراء لعرض القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد في اجتماعها.





وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن الحكومة تعمل على عودة الحياة إلى طبيعتها لفتح عدد من المنشآت مع الحفاظ على صحة المواطنين.





وعلق الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية على قرارات مجلس الوزراء عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بعدة نصائح يجب مراعاتها عند التعامل للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





وتمثلت نصائح الناظر في التالي:





1- الامتناع عن عادة التقبيل والأحضان.

2- عدم تناول الأطعمة المكشوفة في الشارع.

3- ترك الحذاء على الباب عند العودة إلى المنزل.

4- استعمال المناديل عند العطس.

5- تطهير الاوراق والنقود عند التعامل.

6- الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن العامة.

7- عدم استخدام الأدوات الشخصية مع الآخرين.

8- غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية.

9- الاستحمام يوميا.

10- وضع الخبز على النار قبل تناوله.