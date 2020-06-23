بلاغ عاجل للنائب العام ضد ابنة هشام سليم المتحولة لرجل

23 يونيو 2020 - 05:04 م

أقام المحامي أيمن محفوظ بلاغاً عاجلاً للنائب العام، ضد ابنة الفنان ?هشام سليم? المتحول جنسياً إلى رجل وتسمى "نور"، بتهمة الترويج للمثلية، ودفاعه عن ?سارة حجازي? التي انتحرت قبل ايام قليلة.

واعتبر "محفوظ"، أن "نور" روّج للمثلية الجنسية وأشعل حربا على الثقافة والأخلاق عبر فيديو نشره على حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي

واتهم المحامي ?نور هشام سليم? بأنه يدافع عن حقوق المثليين ويدعي أن من حقهم المثلية والشذوذ معتبرا تلك الدعوة باطلة لأن الانحراف السلوكي ليس من خلق الله إنما من أفعال البشر وشيطانهم.

وتابع محفوظ بأن الأكثر جرما من المجرم هو من يشجعهم على إجرامهم وانحرافهم ويساندهم

وجاء في البلاغ ان هذا الجرم يعاقب عليه بقانون مكافحة الآداب رقم 10 لسنة 1961 وكذلك طبقا للمواد 178 و269 و294 من قانون العقوبات بالحبس والغرامة على من يُحرض بمكان عام على الفسق أو الفجور أو البغاء، بأي وسيلة.