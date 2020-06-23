أحمد حلمي يفجر مفاجأة تصدم الجميع

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امتحانات

طلاب

الثانوية العامة

أحمد حلمي

فجر الفنان أحمد حلمي، مفاجأة لأول مرة صدمت الجميع، في فيديو نشره عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ووجه لطلاب الثانوية العامة بمناسبة بدء امتحاناتهم.

وقال: "حبايبي طلاب الثانوية العامة بنين وبنات.. ربنا معاكوا ويوفقكوا وينجحكوا .. وخدوا بالكوا طبعا ومحدش يقلع الكمامة وبلاش تجمعات.. مش عايزين ننجح في الثانويه العامة ونسقط في الكورونا"، مضيفا :"سهيلة بنت أختي.. شدي حيلك وربنا يوفقك يارب".

وكشف حلمي مفاجأة عن نفسه قائلاً:"الفيديو بخصوص امتحانات بكرة وبما إن بنتكلم عن امتحانات الثانوية العامة اعتقد مفيش حد أحسن مني يتكلم أكتر مني عن الثانوية العامة، لأني خبرة وسقطت فيها 3 سنين بس أناعايز أقولكم أني كنت في الحقيقة خايف من الامتحانات".

وختم :"حقيقي السنة الوحيدة اللي ماسقطتش فيها هي اللي مكنتش فيها خايف من الامتحان بجد وتعاملت مع الامتحان على أنه فسفوسة... مضيعش وقتك في الرعب ووجع البطن وامتحانات الثانوية فسفوسة محدش ياخد باله منها".

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