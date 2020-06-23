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هبة السيسي تثير الجدل بملابس جريئة على البحر

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هبة السيسي
هبة السيسي

محمد فضل

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فنانة

البحر

جدل

ملابس جريئة

هبة السيسي

أثارت الفنانة هبة السيسي، الجدل بين متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي، عقب نشرها صورًا مثيرة مع كلب صغير على شاطئ البحر بملابس مثيرة،

ونشرت هبة السيسي- ملكة جمال مصر السابقة- صورًا عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"كاش مايوه" قصير يظهر مفاتنها وهي تجلس على الرملة على شاطئ البحر وتعمل كلبها الصغير.

وتنوعت التعليقات بين متابعيها ما بين مشيد بجمالها وبين ناقد لظهورها مع كلب خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان آخر أعمالها فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ"، مع الفنان طلعت زكريا الذى تم عرضه فى السينمات فى ديسمبر 2017.

ومن أبرز أعمالها فيلم "كتكوت"، "دنيا الليل"، و"أنا والمدام"، و"حليمو أسطورة الشواطئ" و"ستات قادرة" و"الصعلوك" الذي يعد آخر أعمالها الدرامية.

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