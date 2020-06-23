» قرار حاسم بحق صيدلية ادعت علاج كورونا بالمنوفية

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أغلقت محافظة المنوفية، صيدلية يملكها حاتم شعبان جمعة، اليوم الثلاثاء، لمدة شهر، وذلك لمخالفته قانون مزاولة مهنة الصيدلة.

 جاء هذا بعد زعم "جمعة" معالجة مصابي كوفيد-19، وذكرت المحافظة أن هذا الصيدلي قام بالترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لأنه يستطيع علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت محافظة المنوفية في بيان لها، أنه تبين خلال التفتيش وجود أوراق دعاية وأخري خاصة ببعض المرضي داخل الصيدلية، بالإضافة إلي وجود عبوات بها أعشاب مجهولة المصدر وزجاجات تحتوي على سائل أبيض وخل تفاح وعسل أبيض وعسلأسود داخل الصيدلية لاستخدامها في العلاج المزعوم.



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