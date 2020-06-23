» كورونا.. إصابات جديدة بين الوافدين بالأردن

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سجلت السلطات الأردنية اليوم الثلاثاء، 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد.


وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر ، إن الإصابات المسجلة غير ناجمة عن عدوى محلية، بل تعود لوافدين.

وقال جابر خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر رئاسة الوزراء إن الإصابات لأردنيين قادمين من مصر والسعودية وقطر.

وارتفع عدد الحالات التراكمية في المملكة إلى 1047 حالة، فيما استقر عدد الوفيات عند 9.

وأكد جابر أن عدم تسجيل إصابات بالعدوى محليا لمدة 10 أيام متتالية يوصلنا إلى المنطقة الخضراء في تصنيف الخطورة، داعيا إلى الحفاظ على هذه الحالة.

من جهة أخرى، أعلن وزير الصحة الأردني عن تسجيل 21 حالة شفاء في مستشفى الأمير حمزة، ليرتفع عدد حالات الشفاء الإجمالي إلى 751.


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