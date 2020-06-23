مرتضى منصور يعلن موقف الزمالك من استئناف الدوري

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الزمالك يعلن موقفه من استئناف الدوري

الدوري

الزمالك

مرتضى منصور

استئناف

بعد قرار مجلس الوزراء باستئناف النشاط الرياضي في مصر، كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، أنه سيعلن موقف النادي من هذا القرار عبر قناة النادى الليلة وذلك من خلال برنامج زملكاوي في العاشرة مساء.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاستئناف مبارياته في بطولة الدوري الممتاز، بعد قرار الحكومة وحسم اتحاد الكرة، الأمر بعودة بطولة الدوري الممتاز.

ورغم تصريحات مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك، بعدم إجراء المسحة التي أقرتها اتحاد الكرة للاعبين، فإنه يتحتم على جميع الأندية خوض البطولة حال عودة النشاط.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك 18 مباراة، لاسيما وأنه خاض 16 فى الفترة الماضية وحقق الفوز في 9 لقاءات وتعادل فى أربع مباريات وخسر في ثلاثة.

وكانت آخر مباراة خاضها الزمالك قبل توقف مسابقة الدورى بسبب فيروس كورونا أمام فريق الأهلي، وانتهى اللقاء بفوز الأهلي بسبب عدم حضور الزمالك للملعب، وتم خصم ثلاث نقاط من الأبيض.


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