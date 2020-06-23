» الأوقاف: عودة صلاة الجنائز بالمساجد ولكن بشروط معينة

قال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف ، إن المساجد سيتم فتحها من يوم السبت المقبل، ولن يتم السماح بأن يكون هناك عدد أكثر من المسموح له بالصلاة، ولكن يجوز لـ الإمام اقامة صلاة العشاء أو أى صلاة مرتين إذا كان العدد كبيرا.

وأكد طايع من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر شاشة قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أن وزير الأوقاف استجاب لطلب، وهو عودة صلاة الجنازة مرة أخرى بالمساجد، إذا مر الاسبوع الاول دون اي مخالفات ولكن بشروط وضوابط معينة.

وأضاف طايع أن الأسبوع الأول من فتح المساجد وعودة الصلاة سوف يكون اختبارا، وإذا ما تم الانضباط سيتم فتح المساجد بنسبة 25 % لأداء صلاة الجنازة، مؤكدا أن صلاة الجنازة سيكون بعيد عن صلاة الجماعة.