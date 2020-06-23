» الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس غد الأربعاء

23 يونيو 2020 - 09:54 م

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود، غدًا الأربعاء، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والطقس ليلاً لطيف على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة والوجه البحري، نشطة على شمال وجنوب الصعيد، وعلى جنوب سيناء مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.



ويشير الخبراء إلى أن شمال البلاد حتى شمال الصعيد يتأثر بمرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض الهند الموسمي.



وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.



وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فمن المتوقع أن تكون كما يلي:

القاهرة «34 – 21».



الإسكندرية «29 – 20».



قنا «43- 27».



الأقصر «43– 28».



أسوان «45 – 28».