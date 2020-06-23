هل ألغت الحكومة غرامة الكمامة؟.. متحدت "الوزراء" يجيب

23 يونيو 2020 - 10:40 م

قال المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار نادر سعد، إن الأنشطة الترفيهية التي تحتوي على تجمعات سواء داخل الفنادق أو خارج وقاعات الأفراح ودور المناسبات ستظل مغلقة ومحظورة.



وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» الذي يذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن عقوبة عدم ارتداء الكمامة مازالت مطبقة وكافة الإجراءات التي تم إعلانها بخصوص ارتداء الكمامة قيد التنفيذ ولا تعديل عليها وستظل الغرامة 4 الاف جنيه.



وتابع إن اجتماع لجنة الأزمة برئاسة رئيس الوزراء تناولت ملف امتحانات الثانوية العامة كما تم مناقشة الوضح في القطاع الصحي مع وزيرة الصحة وتوافر المستلزمات والجرعات الدوائية وأكد رئيس الوزراء أن ما ننتجه في أسبوع كان يكفي من قبل 4 أشهر وخلال أسبوع ستحدث إنفراجة وسيتوفر كافة أصناف الأدوية في الصيدليات.



وأوضح سعد تعليقا على استطلاع بصيرة الذي تحدث عن عدد إصابات كورونا في مصر إن كل دول العالم لا تسجل كل الإصابات والأرقام المعلنة هي لمن توجه وأجرى الفحوصات اللازمة.



وأردف أنه سيتم رد أي أموال لي مواطن قام بالحجز لأداء فريضة الحج هذا العام.

