متحدث الحكومة يكشف حقيقة تصريحات "مدبولي" عن الأطباء

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المصريون ـ متابعات

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علق المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن عدم انتظام بعض الأطباء بالمستشفيات مما كان سبباً في زيادة عدد الوفيات، قائلًا: «رئيس الوزراء لم يعمم وقال بعض».
وأضاف متحدث الوزراء، في مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم» على شاشة «ON»، أن الغالبية الكاسحة من أطباء مصر هم الوجه المنير وهم من استحق لقب جيش مصر الأبيض، ولكن هناك قلة من الأطقم الطبية غير ملتزمة ونتج عنها قصور في تقديم الخدمات الطبية.
وأضاف أن المولات والنوادي الرياضية تعمل بطاقتها القصوى والكاملة، لكن لو فيه منشأة كالصالة والمطعم تطبق عليها نسب الإشغال 25%.

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