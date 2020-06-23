الكشف عن مفاجأة بشأن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوى

23 يونيو 2020 - 11:18 م

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس «كورونا» بوزارة الصحة والسكان، إن الفنانة رجاء الجداوي، لم تحصل على علاج بلازما المتعافين 3 مرات، موضحًا أنها «مرة واحدة فقط».

وأوضح «حسني»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الثلاثاء، أن التعامل مع الفنانة القديرة يكون بالمماثلة لأي مريض آخر، وأن مروجي شائعة حصولها على بلازما ثلاث مرات عارية تمامًا من الصحة، موضحًا: «ما تتلقاه رجاء الجداوي يتلقاه أي مريض آخر».

