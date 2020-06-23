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رجاء الجداوي

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الكشف عن مفاجأة بشأن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوى

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رجاء الجداوي
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المصريون ـ متابعات

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قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس «كورونا» بوزارة الصحة والسكان، إن الفنانة رجاء الجداوي، لم تحصل على علاج بلازما المتعافين 3 مرات، موضحًا أنها «مرة واحدة فقط».
وأوضح «حسني»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الثلاثاء، أن التعامل مع الفنانة القديرة يكون بالمماثلة لأي مريض آخر، وأن مروجي شائعة حصولها على بلازما ثلاث مرات عارية تمامًا من الصحة، موضحًا: «ما تتلقاه رجاء الجداوي يتلقاه أي مريض آخر».
وتابع: «عندما تلقت رجاء الجداوي العلاج بالبلازما تحسنت حالتها، ولكن بعض العوامل الطبية الأخرى، أدت إلى عدم تحسن الحالة خلال الفترة الأخيرة»، مضيفًا: «نتمنى لها الشفاء ولو لم ننجح فهي إرادة ربنا، الحالة ليست جيدة لكن عندنا أمل».

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