"الوزراء": قرار إغلاق المحال في العاشرة مساءً مستمر

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء إن قرارات إغلاق المحال والمولات المقاهي والكافيهات في الساعة العاشرة مساءً دائمة وليست مرتبطة بفيروس "كورونا" المستجدّ.



وأضاف "سعد"، خلال إتصال هاتفي مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر"، أنه سيتم استثناء فقط المحافظات السياحية من المواعيد المحدد لإغلاق الكافيهات والأماكن العامة.

وأضاف "سعد"، خلال إتصال هاتفي مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر"، أنه سيتم استثناء فقط المحافظات السياحية من المواعيد المحدد لإغلاق الكافيهات والأماكن العامة.