وزير التعليم يكشف كواليس صورة الغش الجماعي

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كورونا.. مصاصات بأكثر من 2 مليون دولار تطيح بوزير التعليم

قال د. طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مساء اليوم الثلاثاء، إن الحالات التى رصدناها اشتباه في كورونا بامتحانات الثانوية العامة لا يتجاوز 10 طلاب.
وأضاف وزير التعليم – خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي " الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن كل الأفراد المتواجدين بالصورة المتداولة حول غش الطلبة تم ضبطهم، مشيرا إلى أن مشرفة إحدى اللجان قامت ب تسريب صورة الطلبة أثناء الغش لتصدير صورة سلبية حول امتحانات الثانوية العامة.
وأكد وزير التربية والتعليم، أنه أن تسريب الامتحانات لدينا صفر ولم يتم تسريب امتحان الثانوية العامة، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الداخلية لتخصيص حرم أمن بشأن تواجد أولياء الأمور أمام لجان الثانوية العامة.
وأكد وزير التربية والتعليم – خلال المداخلة، أن اعتذارات الطلاب والمدرسين عن الامتحانات قليل جدا.

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