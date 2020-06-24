فرنسا.. وفيات كورونا ترتفع إلى 29 ألفا و720

24 يونيو 2020 - 12:20 ص

ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في فرنسا إلى 29 ألفا و720، الثلاثاء، إثر تسجيل 57 حالة جديدة.



وأفادت هيئة الصحة العامة، في بيان، رصد 517 مصابا بالفيروس، ليصل الإجمالي إلى 198 ألفا و672.

وأضاف البيان أن عدد المصابين الخاضعين للرعاية الطبية في المشافي بلغ 9 آلاف و491، بينهم 682 حالة في العناية المركزة.