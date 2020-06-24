» منذ 8 سنوات.. مخاوف كورونا تدفع بالذهب لأعلى مستوى

24 يونيو 2020 - 12:30 ص

ارتفعت أسعار الذهب، الثلاثاء، إلى أعلى مستوى في 8 سنوات، مع تزايد في أعداد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم ما دفع المستثمرين للبحث عن ملاذات آمنة.



وقفز الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.65 بالمئة إلى 1765.90 دولارا للأوقية في نهاية التداولات، ووصل في وقت سابق من الجلسة الى 1768.96 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر/تشرين الأول 2012 .

وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.9 بالمئة لتصل في نهاية التعاملات إلى 1782 دولارا للأوقية.

ونزل مؤشر الدولار بنسبة 0.5 بالمئة أمام سلة من العملات الرئيسية.

وعادة، تقل كلفة اقتناء الذهب على المستثمرين كلما انخفض الدولار.

ومنذ بداية العام، بلغت مكاسب الذهب 16 بالمئة مدعوما بحزم تحفيز للحكومات والبنوك المركزية حول العالم والإعلان عن خطط أخرى مع دخول العالم في موجة أخرى من انتشار الوباء.