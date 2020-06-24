أمر قضائي بحق رئيس البرازيل: الكمامة أو الغرامة

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عرب وعالم

الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو
الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو

المصريون ووكالات

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مستشار الرئيس يكشف تفاصيل استخدام البلازما لعلاج كورونا

أصدرت محكمة فيدرالية برازيلية، الثلاثاء، أمرا قضائيا يجبر رئيس البرازيل جايير بولسونارو على ارتداء الكمامة في الأماكن العامة أو مواجهة غرامة.
وأصدر القاضي الاتحادي ريناتو بوريلي قرارا يأمر فيه بولسونارو بارتداء الكمامة عند تواجده في الأماكن العامة في البلاد، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".
وأوضح القاضي إن "الفشل في القيام بذلك قد يؤدي إلى غرامة تصل إلى ما يعادل 386 دولارا أمريكيا".
ولم يعلق الرئيس البرازيلي على الفور على القرار.
وفي 30 أبريل/ نيسان الماضي، أصدرت حكومة المقاطعة الفيدرالية مرسوما يجعل استخدام أقنعة الوجه في الأماكن العامة إلزاميًا، في محاولة للحد من انتشار كورونا.
وظهر الرئيس بولسونارو منذ ذلك الحين علنًا في العديد من المناسبات دون ارتداء الكمامة، بما في ذلك المسيرات مع المؤيدين، فيما يواجه بولسونارو اتهامات بـ"التساهل والتخاذل" في مواجهة الفيروس.
وأصبحت البرازيل ثاني أعلى دولة في العالم من حيث معدل الإصابات بفيروس كورونا التي وصلت إلى أكثر من 1.1 مليون مصاب، والوفيات بأكثر من 51 ألف وفاة، حسب الأرقام الرسمية.
وحتى مساء الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 9 ملايين و284 ألفا، توفي منهم أكثر من 476 ألفا، وتعافى ما يزيد على 4 ملايين و996 ألفا، وفق موقع "worldometer" المتخصص في رصد ضحايا الفيروس. -

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