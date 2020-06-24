شوبير: فايلر قصته كبيرة أوي مع الأهلي .. وهذا ملخصها

أحمد عادل شعبان
كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل أزمة تجديد السويسري رينيه فايلر مع النادي الأهلي .
وقال شوبير في برنامجه على قناة "أون تايم سبورت" : فايلر راجع للنادي الأهلي يا إما بداية شهر يوليو يا إما بداية شهر أغسطس وهيكمل الدوري بشكل طبيعي مع النادي الأهلي .
وأضاف: سبب تأخر فايلر في العودة هو أنه يريد التأكد من الاشتراطات الصحية .. هما ناس كدا بيحبوا يتأكدوا من الإجراءات دي..
وتابع: فايلر معندوش مشكلة مادية مع النادي الأهلي والتجديد أقرب بشدة للاستمرار.
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