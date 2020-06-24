» جثة راعي غنم في أسيوط تثير ضجة بين الأهالي

متابعات- أمينة عبد العال
أثارت جثة راعي غنم عثر عليها ملقاة وسط الزراعات بعزبة البورة التابعة لقرية السوالم البحرية بأنبوب في أسيوط ضجة بين الأهالي .
وكان اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة أبنوب بوصول بلاغ من الأهالي بالعثور علي جثة وسط الزراعات بعزبة البورة التابعة لقرية السوالم البحرية دائرة المركز.
وبالانتقال إلي مكان الحادث تبين أن الجثة لشخص يدعو مينا حنا " 22 عاما " راعي غنم ومقيم بعزبة البورة السوالم البحرية دائرة المركز ولا توجد أسباب ظاهرة للوفاة.
جدير بالذكر أنه تم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة وتحرير محضر باللازم وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة .
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