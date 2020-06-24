» لأول مرة عودة تدريبات الأهلى بالتتش

24 يونيو 2020 - 10:05 ص

عاد فريق الاهلي للتدريبات لأول مرة باستاد مختار التتش منذ توقف النشاط الرياضي بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأخطر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، اللاعبين بتقسيمهم علي مجموعتين الأولي تبدأ في الثامنة والنصف صباحًا ثم يعقبها المجموعة الثانية مباشرة.

واستقر الجهاز الفني علي منع استخدام غرف الملابس علي أن يخوض اللاعبون المران ثم يغادرون مباشرة إلي منازلهم.

وحرص سيد عبد الحفيظ على تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية، وتم تقسيم العاملين بفريق الكرة إلى مجموعتين والتأكيد على تعقيم كافة المعدات والأدوات التي سيتم استخدامها خلال تدريبات الفريق.