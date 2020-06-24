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قرارات عسكرية جديدة تعلن عنها كوريا الشمالية عن خططها ضد نظيرتها الجنوبية

عرب وعالم

الزعيم الكوري كيم جونج أون
الزعيم الكوري كيم جونج أون

متابعات- أمينة عبد العال

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كوريا الجنوبية

سيول

كوريا المشالية

 أعلنت كوريا الشمالية عن تعليقها لخطط القيام بعمل عسكري ضد كوريا الجنوبية بعد أيام من التوتر المتصاعد بين الكوريتين.

كانت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أعلنت أن الزعيم الكوري  كيم جونج أون ترأس أمس اجتماعا للجنة العسكرية المركزية التي علقت خطط التحرك العسكري ضد الجنوب ولم تعط أي تفسير إضافي لهذا التغيير من الإستراتيجية، حسبما نشرت "سكاي نيوز ".

جدير بالذكر أن النظام الكوري الشمالي كثف في الآونة الأخيرة الهجمات الشفوية ضد سيول منتقدا بشكل خاص قيام منشقين كوريين شماليين في الجنوب بإرسال منشورات دعائية إلي الشمال عبر البالونات .


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