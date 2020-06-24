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العناني يستعرض ضوابط السلامة مع الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية

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وزير السياحة
وزير السياحة

متابعات- أمينة عبد العال

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السياحة والآثار

أجرى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مساء أمس، اتصالا عبر الفيديو كونفرانس مع السيد زوراب بولوليكاشفيلي Zurab Pololikashvili   الامين العام لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة (UNWTO ) حيث تم مناقشة عدة موضوعات مهمة من بينها المشروعات الخاصة بدعم القطاع السياحي.

وخلال اللقاء استعرض وزير السياحة  والآثار ضوابط السلامة الصحية التي أصدرتها الوزارة لتشغيل المنشآت الفندقية والسياحية والأنشطة السياحية والمواقع الأثرية والمتاحف عند عودة السياحة الخارجية؛ حيث سيتم استئناف السياحة الوافدة لمصر من الخارج  للمحافظات السياحية الساحلية كمرحلة أولي  اعتبارا من أول يوليو.

 كما استعرض الحوافز التي منحتها الدولة لتشجيع كبري منظمي الرحلات السياحية العالمية لتنظيم الرحلات إلى المحافظات السياحية الساحلية؛ والتي من أهمها إلغاء التأشيرات السياحية للأجانب الوافدين إلى المحافظات السياحية وذلك حتى 31 أكتوبر 2020، بالإضافة إلى مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى 29 أكتوبر 2020، بالإضافة إلي منح شركات الطيران تخفيضات بنسبة 50% على رسوم الهبوط والإيواء وتخفيض بنسبة 20% على رسوم الخدمات الأرضية المقدمة للطيران المباشر إلي مطارات المحافظات السياحية وذلك للطيران المباشر حتى 31 أكتوبر 2020.

ومن جانبه أشاد الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية  بالجهود التي بذلتها الدولة المصرية لدعم القطاع السياحي في ظل أزمة جائحة كورونا.

كما اطلع  الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، وزير السياحة والآثار علي اشتراطات السلامة الصحية العالمية، معربا عن ثناءه لضوابط السلامة الصحية التي أقرتها وزارة السياحة والآثار.

ومن المقرر أن يلتقي الجانبان عبر تطبيق وينير في  أوائل شهر يوليو خلال اجتماع لجنة الشرق الأوسط.

وخلال اللقاء اتفق الجانبان علي تكثيف التواصل بينهما خاصة  علي المستوى الفني لمناقشة مختلف الأمور المتعلقة بالقطاع السياحي والنهوض بالقطاع وضوابط السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية المتبعة .

 وفي نهاية اللقاء وجه السيد زوراب بولوليكاشفيلي، الدعوة  للدكتور خالد العناني لحضور اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية المقرر انعقاده في جورجيا  في شهر سبتمبر المقبل،  كما  تبادل الجانبان توجيه الدعوة كل لزيارة الأخر.

جدير بالذكر أن الدكتور خالد العناني كان قد شارك في اجتماعين سابقين مع السيد زوراب بولوليكاشفيلي احدهما في ابريل الماضي حيث تم خلاله بحث سياسات الانتعاش في قطاع السياحة في ظل جائحة  كورونا ، والثاني في شهر مايو الماضي والذي تم خلاله مناقشة المبادرات والحلول  الغير تقليدية لإنعاش القطاع السياحي.

 


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