قرار جديد من الزمالك بـ "قضية القرن"

محمد عبد الحارس
حرص مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة المستشار مرتضى منصور على وضع شعار "نادي القرن الحقيقي" على بطاقة العضوية الجديدة للنادي الخاص بأعضاء الجمعية العمومية.
وأكد المستشار مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء في تصريحات للموقع الرسمي للنادي أن قرار وضع جملة "نادي القرن الحقيقي" على بطاقة عضوية النادي لقناعة المجلس بأن الزمالك هو نادي القرن.
وقرر نادي الزمالك تسليم بطاقة العضويات الجديدة لأعضاء الجمعية العمومية في بداية شهر يوليو المقبل.
ظهر12:02 م
فجر
03:15
شروق
04:57
ظهر
12:02
عصر
15:41
مغرب
19:08
عشاء
20:38