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"عطوة": نجاح البرلمان جاء بفضل "عبد العال"

الحياة السياسية

الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال

متابعات- الدويني فولي

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البرلمان

علي عبد العال

مايسة عطوة

قالت مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنّ البرلمان الحالي نجح في تحقيق إنجازات تشريعية وقانونية غير مسبوقة، والفضل في ذلك يرجع إلى إدارة الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الذي تحمل مهمة إصدار التشريعات والوقوف بجانب مؤسسات الدولة ودعم القيادة السياسية، فهو رجل المهام الصعبة.

وأشارت عطوة في بيان لها، إلى أنّ الدكتور علي عبدالعال نجح في العبور بمجلس النواب لبر الأمان بعيدا عن الانتقادات، فهو رجل إنساني وقانوني وعملي، استطاع أن يمتص أي أزمة تحدث بين النواب وبعضهم البعض، أو أزمة تتعلق بالبرلمان ككل.


وأضافت أنّ حجم الإنجازات التي حققها البرلمان الحالي في ظل الظروف الصعبة التي جاء بها، ستكون شاهدة على عمل ومجهود أعضاءه برئاسة الدكتور علي عبدالعال.

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