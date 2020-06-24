«الجبلاية»: 6 حالات إيجابية لكورونا بالدوري الممتاز

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أعلن الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، ظهور 6 حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد، فى اليوم الثانى للمسح الطبى الذى أجرته أندية الدورى الممتاز، تمهيدا لعودة المسابقات، وشمل المسح الطبي اللاعبين والمدربين والإداريين والعاملين مع الفرق.

وتعقد اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة اجتماعا اليوم الأربعاء، مع المديرين الفنيين لأندية الدورى الممتاز لكرة القدم، بحضور الدكتور محمود سعد المدير الفنى للجبلاية ومسؤولى لجنة المسابقات واللجنة الطبية، لمناقشتهم حول قرار عودة الدورى ورؤيتهم لفترات الإعداد قبل استئناف الدورى يوم 25 يوليو المقبل، بناءً على تصريحات أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.


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