"المسابقات" تعلن مواعيد 8 جولات بالدورى

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لجنه المسابقات

تعلن لجنة المسابقات الأسبوع المقبل، مواعيد ثمانى مباريات لمسابقة الدورى العائد بعد طول غياب.

 وقال وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مع شوبير"  عبر إذاعة "أون سبورت"، إن مطلع الأسبوع المقبل سوف تعلن لجنة المسابقة مواعيد أول 8 مباريات من الدورى ثم نعلن المتبقى فى وقت لاحق ورفضنا إعلان المباريات المتبقية بالكامل منعاً لحدوث شىء وندخل فى دوامة التأجيل مجدداً".

وتابع العطار: "لم نناقش فكرة تأجيل المباريات الأكثر سخونة، اللجنة الخماسية لم تطلب ذلك طلبت وضع مواعيد المباريات وعرضه عليها قبل الاعلام.


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