» احذر هذه الأطعمة.. هي الأكثر ضررا علي الجسم

24 يونيو 2020 - 01:23 م

حذر البروفيسور أليكسي كوفالوف خبير التغذية الروسي من تناول بعض المنتجات الغذائية لأنها تعتبر الأكثر ضررا علي الجسم تجنبا لأي مشكلات صحية .

ومن أهم هذه المنتجات التي نشرتها " روسيا اليوم " :

1- المنتجات شبه المصنعة لأنها تحتوي علي جلوتامات أحادية الصوديوم .

2- المواد الغذائية قليلة الدهون لأنه يوجد كريمة حامضة نسبة الدهون بها من 15 / 20% كما أنه لا يوجد حليب قليل الدسم أو زبدة نسبة الدهون بها اقل من 82% ، لأن كل المنتجاتت قليلة الدسم تحتوي علي فول الصويا و دهون نباتية و زيت النخيل .

3- الخبز المحتوي علي خميرة و أنواع الحلويات والمعجنات ولقد وصفها بأنها سموم بطيئة وينصح بتناول الخبز الفطير .

4- التخلي عن تناول السكر وجميع المنتجات المحتوية عليه .

5- تجني بدائل السكر لأنها مخصصة لمرضي السكر ويجب بيعها في الصيدليات بوصفة طبية .

6- الدجاج لأنه يحتوي علي مواد محفزة للنمو ومضادات حيوية ، فهي تتراكم في الجسم وقد تؤدي إلي مشكلات صحية خطيرة ، خاصة الأجنحة .