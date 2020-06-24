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احذر هذه الأطعمة.. هي الأكثر ضررا علي الجسم

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متابعات- أمينة عبد العال

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السكر

الدجاج

الالبان

 حذر البروفيسور أليكسي كوفالوف خبير التغذية الروسي من تناول بعض المنتجات الغذائية لأنها تعتبر الأكثر ضررا علي الجسم تجنبا لأي مشكلات صحية .

ومن أهم هذه المنتجات التي نشرتها " روسيا اليوم " :

1-   المنتجات شبه المصنعة لأنها تحتوي علي جلوتامات أحادية الصوديوم .

2-   المواد الغذائية قليلة الدهون لأنه يوجد كريمة حامضة نسبة الدهون بها من 15 / 20% كما أنه لا يوجد حليب قليل الدسم أو زبدة نسبة الدهون بها اقل من 82% ، لأن كل المنتجاتت قليلة الدسم تحتوي علي فول الصويا و دهون نباتية و زيت النخيل .

3-   الخبز المحتوي علي خميرة و أنواع الحلويات والمعجنات ولقد وصفها بأنها سموم بطيئة وينصح بتناول الخبز الفطير .

4-  التخلي عن تناول السكر وجميع المنتجات المحتوية عليه .

5-   تجني بدائل السكر لأنها مخصصة لمرضي السكر ويجب بيعها في الصيدليات بوصفة طبية .

6-   الدجاج لأنه يحتوي علي مواد محفزة للنمو ومضادات حيوية ، فهي تتراكم في الجسم وقد تؤدي إلي مشكلات صحية خطيرة ، خاصة الأجنحة .


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