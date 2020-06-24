تحذير عاجل من إدارة الأدوية الأمريكية: مطهر لليدين يؤدي إلى الوفاة

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حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) من استخدام مطهرات اليد التي تصنعها شركة مكسيكية، لأنها تحتوي على عنصر يمكن أن يكون مميتًا.

ويشمل التحذير تسعة منتجات للشركة المكسيكية Eskbiochem وهي:  معقم الأيدي Esk Biochem ، معقم الأيدي CleanCare NoGerm المتقدم، معقم الجل لليد Lavar 70 Gel ، المطهر اليدوي الجل المضاد للبكتيريا، Saniderm Advanced Hand Sanitizer وثلاثة أنواع من CleanCare NoGerm Advanced معقم اليدين.

وقالت إنه جب على العملاء الذين اشتروا هذه المنتجات عدم استخدامها ويجب أن يتخلصوا منها على الفور، بينما يجب على أي شخص استخدمها بالفعل التماس العناية الطبية الفورية، لتفادي الآثار القاتلة المحتملة لتسمم الميثانول.

وطلبت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية من الشركة، سحب المنتجات من السوق، لكن الشركة لم تتخذ أي إجراء بعد.

ويجب أن تحتوي معقمات اليدين على الإيثانول أو كحول الآيزوبروبيل (الأيزوبروبانول) أو كلوريد البنزالكونيوم كمكون نشط  حسب تقارير مجلة "لايف ساينس".

ويستخدم الميثانول أو كحول الميثيل عادةً في الوقود والمذيبات ومضادات التجمد. على عكس الإيثانول، الكحول المستخدم عادة في مطهرات اليد، يكون الميثانول سامًا عند تناوله أو حتى عند امتصاصه من خلال الجلد.

ويستقلب جسم الإنسان الميثانول إلى مركب يسمى حمض الفورميك وهو سام للخلايا، يمكن أن تكون جرعة من 30 مل مميتة للطفل، في حين أن ما بين 60 مل و 240 مل يمكن أن يقتل شخصًا بالغًا.

يمكن أن يؤدي التعرض للميثانول إلى الغثيان والقيء والصداع والرؤية الضبابية والنوبات، بالإضافة إلى العمى الدائم أو تلف الجهاز العصبي. 

وقالت ادارة الاغذية والأدوية الأمريكية، إنه في بعض الحالات يمكن أن يتسبب غيبوبة أو حتى الموت. ويكون الخطر الأكبر في للتسمم بالميثانول عندما تناوله كمشروب، سواء عن طريق الخطأ أو عن قصد كبديل للكحول.

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