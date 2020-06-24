» «ترامب» يغضب الآسيويين بوصف «عنصري» لفيروس كورونا

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اتُهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام لغة عنصرية، بعد أن وصف وباء فيروس كورونا المستجد بمصطلح يقول الأمريكيون الآسيويون إنه عنصري.

واستخدم ترامب خلال تجمع انتخابي في ولاية أريزونا الثلاثاء عبارة "كونغ فلو" بدلا من "كونغ فو" التي تطلق على اللعبة الرياضية الشهيرة، في إشارة إلى أن الصين هي مصدر الفيروس، وكان قد استخدم هذا التعبير قبل أيام خلال تجمعه الانتخابي الأخير في تولسا بولاية أوكلاهوما. 

وعدد الرئيس الأمريكى عدة أسماء للفيروس من بينها "ووهان"، في إشارة إلى المدينة الصينية التي ظهر فيها الفيروس أول مرة في ديسمبر الماضي، قائلاً: "إنه يحمل جميع الأسماء المختلفة. ووهان. فيروس كورونا، أليس كذلك؟ كونغ فلو، نعم؟".

وأشار إلى أن البعض يسميه "الأنفلونزا الصينية". كما استخدم المصطلح ذاته في مؤتمر انتخابي في تولسا بولاية أوكلاهوما، بوصف (كوفيد – 19) بـ "الفيروس الصيني".

ودفعت التعليقات الغاضبة السكرتير الصحفي للبيت الأبيض كايلي ماكناني للدفاع عن استخدام ترامب للمصطلح التحريضي. وقال يوم الاثنين "الرئيس لا يعتقد أنه من العدواني ملاحظة أن هذا الفيروس جاء من الصين".

ومنذ أواخر مايو، ظهرت أريزونا كواحدة من أكثر المناطق التي انتشر فيها فيروس كورونا.؟

وأبلغت الولايات المتحدة عن رقم قياسي يومي جديد لما يقرب من 3600 حالة إصابة بالفيروس إضافية يوم الثلاثاء، حيث واصلت تسجيل أرقام قياسية لعدد الأشخاص الذين نقلوا إلى المستشفى، في العناية المركزة وتم وضعهم على أجهزة التنفس.

وعلى الرغم من المخاطر، أخبر ترامب السبت الآلاف من مؤيديه بأنه طلب من المسؤولين الأمريكيين إبطاء اختبار الفيروس، واصفًا إياه بأنه "سيف ذو حدين" أدى إلى اكتشاف المزيد من الحالات.

وأضاف أن قراره منع المسافرين من الصين وأوروبا ساعدت في إنقاذ "مئات الآلاف من الأرواح". لكنه قال إن وسائل الإعلام "المزيفة الراديكالية" لم تعطه الفضل في القيام بما أسماه "وظيفة استثنائية" ردًا على تفشي فيروس كورونا.

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