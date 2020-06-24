ماعدا الجمعة.. الأوقاف تعدل صيغة الأذان فجر السبت

قال الدكتور محمد مختار جمعة ،وزير الأوقاف، إنه سيتم تغيير صيغة الأذان اعتبارًا من فجر يوم السبت القادم 27 يونيو الجارى بالعودة إلى صيغته الطبيعية «حى على الصلاة..حى على الفلاح» بدلًا من «ألا صلوا في بيوتكم..ألا صلوا في رحالكم»، عدا ظهر يوم الجمعة حيث تظل الصيغة فيه كما هي، وتتم صلاتها ظهرًا بالمنازل إلى أن يأذن الله تعالى برفع تعليق إقامتها، مؤكدا أن ذلك مرهون بمدى التزام المصلين في سائر الصلوات بالضوابط الاحترازية التي حددتها الوزارة .

وأكد وزير الأوقاف أنه شخصيًا وجميع العاملين بالوزارة في خدمة بيوت الله(عز وجل )وضيوف بيوته متمنيًا من الجميع الحفاظ على أنفسهم وعلى المجتمع، ومساعدة الوزارة في استكمال مسيرة فتح بيوت الله عز وجل وخدمتها، مرضاة لله رب العالمين، معربا عن سعادته وسعادة جميع العاملين بالوزارة بعودة فتح المساجد .