  • الأربعاء 24 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر05:54 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم

السعودية.. قرارات جديدة بشأن المساجد

الزمالك

رسميًا.. الزمالك يعلن انسحابه من الدوري

أوباما وترامب

"أوباما" يتوقع نهاية رئاسة "ترامب"

كورونا في المغرب

طبيبة بعزل أسوان تروي أبشع أيامها مع مرضى كورونا

الروسية ورجل الاعمال الكويتي

تأييد حبس رجل أعمال كويتي وروسية 15 عامًا

الشرطة الايطالية

اعتقال مصري في إيطاليا هاجم الشرطة بكلب

كورونا

تحذير عاجل من إدارة الأدوية الأمريكية: مطهر لليدين يؤدي إلى الوفاة

شوبير

بعد بلاغه ضد مرتضى منصور.."شوبير" يغرد عن "الحمير"

اجراء تحليل كورونا للاعبين

اكتشاف أول إصابات بـ"كورونا" بين لاعبين في هذه الأندية

صالح المغامسي

المغامسي يتسبب في غضب عارم بسبب"نكاح المرأة والحائط"

أسراب النمل الطائر تغزو بريطانيا

عرب وعالم

مكافحة النمل الأبيض في حلايب وشلاتين بالمجان
مكافحة النمل الأبيض في حلايب وشلاتين بالمجان

فتحى مجدى

ضربت أسراب النمل التي تتكاثر في مثل هذا الوقت من كل عام، بريطانيا، وهو الأمر الذي يعزوه خبراء البيئة إلى أنها تنتشر بأعداد هائلة خلال موسم التزاوج. 

وبعد فترة من الطقس الحار والرطب، تطير أسراب النمل في السماء بأعداد كبيرة، وترفرف في الأفق، ثم تتساقط في مناطق مختلفة، وتوفر هذه الظاهرة مصدرا رئيسيا لغذاء بعض الطيور.

ويعد غزو الحشرات حدثا سنويا، يُعرف باسم "يوم النمل الطائر"، وعلى الرغم من أنه أشبه بموسم، لكنه يحدث في أي وقت بين يونيو وبداية سبتمبر، ويستمر عدة أيام.

وفي أحد أيام الصيف الحارة في يوليو 2019، رصدت الأقمار الصناعية المتخصصة بطقس المملكة المتحدة هطولاً للأمطار، لكن بعد التدقيق فيها تبين أنها أسراب من النمل الطيّار تتساقط كالمطر.

وتحدث الزيادة المفاجئة في أعداد النمل الطائر خلال موسم التزاوج، حيث تخرج ملكة النمل من أعشاشها، وتبدأ في البحث عن شريك جديد لبناء مستعمرة جديدة.

ويتكرر يحدث يوم النمل الطائر كل عام خلال فصل الصيف عندما يسخن الطقس، ويمكن أن تستمر الفترة بالفعل لعدة أسابيع.

لكن عادة ما تحدث خلال يوم واحد، حيث يوجد الملايين من حشرات النمل الطائرة. ويقول الخبراء إنها مرحلة مهمة في تكاثر أنواع النمل.

وقال أندرو وايتهاوس من صندوق حماية اللافقاريات هو مؤسسة خيرية للحفاظ على الطبيعة مقرها بريطانيا: "يوم النمل الطائر عجيب في الطبيعة. هذا هو الوقت الذي يقوم فيه الجيل القادم من الذكور والملكة النمل برحلاتهم الزوجية".

وأضاف: "في يوم حار وهادئ في وقت ما بين يونيو وسبتمبر، سيهجر الآلاف من الذكور والملكات المجنحات من العديد من المستعمرات في نفس المنطقة للعثور على رفيق. إنه لأمر لا يصدق أن مختلف المستعمرات يمكن أن تنسق هذه الرحلات بدقة".

وتابع: "بمجرد التزاوج ستهبط الملكات الجديدة، وتفقد جناحيها وتبحث عن حفرة أو شق لبدء مستعمرة جديدة. تنتهي العملية بأكملها في غضون بضع دقائق أو ساعات".

ومضى شارحًا: "يمكن أن يكون لديك أكثر من يوم واحد من النمل الطائر في منطقتك، حيث يوجد العديد من الأنواع، وحالات الطوارئ هي استجابة لظروف الطقس المحلية". 

واعتبر أن "النمل مخلوق مفيد جدًا، ويتحكم في آفات المحاصيل، ويحافظ على التربة الصحية، وتشتت بذور النباتات. كما أن الظهور المفاجئ لآلاف النمل في يوم النمل الطائر يوفر أيضًا وليمة للحيوانات الكبيرة مثل الطيور".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

ليلة الجلوس مع عبدالله عزام

فراج إسماعيل

الشيخ الشعراوى.. رجل وفكرة حان وقتها

د. هشام الحمامي

تجديد أصول الفقه

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» إسقاط التهم عن مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق «مايكل فلين»
» «ترامب» يغضب الآسيويين بوصف «عنصري» لفيروس كورونا
» اليوم.. الشمس تبتسم في الغروب "ظاهرة نادرة"
» صحة الشرقية تزف بشرى بشأن أرقام التعافي
» كورونا المتهم في سقوط الطائرة الباكستانية ومقتل 97 على متنها
» السعودية: شفاء 113 ألف حالة من مصابي كورونا
» اجتماع مهم بـ "كاف" لحسم مصير بطولاته
» المالية تكشف حقيقة الضريبة على مستخدمي الإنترنت مواقع التواصل
» نيولوك جديد لنجم الأهلى بمران "التتش"
» احذر هذه الأطعمة.. هي الأكثر ضررا علي الجسم
» اقتصادي: انفراجه قريبة في الاقتصاد المصري

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    07:08 م

  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية