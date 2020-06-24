» إسقاط التهم عن مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق «مايكل فلين»

24 يونيو 2020 - 05:31 م

أمرت محكمة استئناف اتحادية الأربعاء بإسقاط التهم الموجهة إلى مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق مايكل فلين.



ووافقت اللجنة المكونة من ثلاثة قضاة في واشنطن على طلب فريق الدفاع من فلين بإلغاء الإدانة، بعد أن أعلنت وزارة العدل أنها لن تتابع القضية.



وكان فلين من بين مساعدي الرئيس دونالد ترامب السابقين الذين أدينوا خلال تحقيق أجراه مستشار خاص بشأن تدخل روسي مزعوم في الانتخابات الرئاسية السابقة.



واعترف فلين بالكذب على عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي في عام 2017 حول اتصالاته مع السفير الروسي في الفترة الانتقالية قبل تنصيب الرئيس ترامب في يناير 2017.



وجاء قرار وزارة العدل فيما كان فلين يسعى لسحب إقراره بالذنب. واستعان القاضي الفدرالي إيميت سوليفان، الذي ترأس قضية فلين، بمحام خاص للرد على إجراءات الوزارة.



كما جاء القرار في أعقاب انتقاد الرئيس دونالد ترامب وأنصاره للقضية. ورحب ترامب بهذا التطور في تغريدة على موقع "تويتر"، قائلاً: "عظيم! محكمة الاستئناف تؤيد طلب وزارة العدل لإسقاط القضية الجنائية ضد الجنرال مايكل فلين!".

