"أوباما" يتوقع نهاية رئاسة "ترامب"

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توقع الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، اليوم الثلاثاء، نهاية ساكن البيت الأبيض حاليا في منصبه دونالد ترامب.

 وقال إن "صحوة كبرى" في الولايات المتحدة قد تسمح بهزيمة دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.

وجاءت تصريحات أوباما هذه خلال مشاركته بحملة الكترونية لجمع الأموال سمحت لنائبه السابق المرشح الديمقراطي إلى البيت الأبيض جو بايدن بجمع 11 مليون دولار.

وأعرب أوباما عن تأييده الشديد لترشيح بايدن قائلا: "لا أؤمن بأحد أكثر مما أؤمن بصديقي العظيم جو بايدن لتضميد جراح هذا البلد وإعادته إلى المسار الصحيح".

وأضاف أن البيت الأبيض في عهد دونالد ترامب والجمهوريين والإعلام المحافظ ضربوا "أسس ما نحن عليه".
وحول الدوافع التي تجعله متفائلا بهزيمة ترامب وفوز بايدن أوضح أوباما "ما يجعلني أشعر بالتفاؤل هو الصحوة الكبرى التي نشهدها في البلاد خصوصا بين الشباب الذين لا يعلنون فحسب رفضهم لنهج حكومة ترامب الفوضوي وغير المنظم والخسيس بل يشعرون برغبة قوية في رفع التحديات التي تواجهها البلاد منذ قرون".

من جانبه اعتبر بايدن (77 عاما) الذي سيتنافس مع ترامب في الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر المقبل أن الولايات المتحدة "أفضل وأكثر ذكاء وسخاء مما يمكن لترامب أن يدرك".

يذكر أن أوباما كان مبتعدا لفترة طويلة بعيدا عن الأضواء، لكنه عاد من جديد لتكثيف تصريحاته غداة وفاة جورج فلويد في 25 مايو الماضي، وما أثارته من حركة احتجاج تاريخية ضد عنف الشرطة ضد السود والعنصرية في الولايات المتحدة.

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