» لأول مرة.. ولادة ثلاثة توائم مصابين بـ"كورونا"

24 يونيو 2020 - 05:55 م

كشفت تحاليل ثلاثة توائم بعد ولادتهم في المكسيك، إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، في حالة غير مسبوقة.

أفاد تقرير نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، بأنه تم ولادة 3 توائم حديثي الولادة مصابين بفيروس كورونا، وذلك بعد مرور الفيروس عبر مشيمة الأم.

ويعكف الأطباء حاليا على التأكد من إمكانية مرور فيروس كورونا عبر مشيمة الأم، بعد ولادة التوائم الثلاثة، مصابين بالفيروس.

وقال الأطباء إنها "حالة غير مسبوقة"، فيما يخصع أحد التوائم، للعلاج على جهاز التنفس الصناعي، في مستشفى في ولاية سان لويس بوتوسي، بالمكسيك، وشقيقه، وشقيقته، في حالة مستقرة.

وأكد الأطباء أنها الحالة الأولى لعدوى فيروس كورونا في ولادات متعددة على مستوى العالم، الأمر الذي دفع السلطات المحلية إلى التحقيق، يجري حاليًا اختبار الوالدين، وتقول السلطات، إنه من الممكن أن يكون أحدهما أو كلاهما بدون أعراض.

يشار إلى أن الباحثين كشفوا أن عددا قليلا من الحالات التي يعتقدون فيها أن الفيروس ينتقل من الأم إلى الطفل في الرحم أو أثناء الولادة، حيث يعتقدون أن الفيروس انتقل عبر المشيمة، بينما كان الأطفال ما زالوا في الرحم.

وأضافوا "على الرغم من أن دراستين حديثتين أظهرتا أنه لا توجد نتائج سريرية أو تحقيقات توحي بالإصابة بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19"، لذلك يجب إجراء تحقيقات لمعرفة سبب انتقال الفيروس للأطفال".