» والد «نوفاك ديوكوفيتش» يتهم «ديميتروف» بإصابة نجله بكورونا

24 يونيو 2020 - 06:40 م



اتهم سيرديان ديوكوفيتش، والد لاعب التنس المصنف الأول عالميًا، الصربي نوفاك ديوكوفيتش، منافسه البلغاري جريجور ديميتروف، بالمسئولية عن تفشي فيروس كورونا المستجد في بطولة "أدريا تور" الاستعراضية، التي كان ينظمها نجله مما أدى إلى إلغائها الأحد.



وصرح سرديان ديوكوفيتش لتلفزيون (RTL) الكرواتي: "ديميتروف جاء مصابًا. أعتقد أنه من غير الصحيح أن الاختبار لم يتم هنا، ولكن في مكان آخر".



واتهم البلغاري المصنف 19 عالميًا، بالتسبب في "ضرر كبير لكم في كرواتيا ولنا كعائلة ولصربيا". وقال: "لا أحد على ما يرام بسبب هذا الوضع، ولا هو كذلك. بالطبع لا يشعر بصحة جيدة ولكن الوضع على ما هو عليه وعلينا أن نخرج منه".



وأصيب أربعة من لاعبي التنس، من بينهم ديوكوفيتش نفسه واثنتان من زوجات اللاعبين واثنين من المدربين، بفيروس كورونا المستجد في البطولة، مما أثار موجة من الانتقادات، حيث كان من الواضح أنه لم يتم احترام التدابير الاحترازية.



وكان ديميتروف قد شعر بالتعب يوم السبت الماضي في مدينة زادار الكرواتية خلال المرحلة الثانية من المسابقة، وعاد إلى موناكو حيث يقيم. وخضع هناك لاختبار فيروس كورونا الذي جاءت نتيجته إيجابية.



وتم إلغاء البطولة، التي كان من المقرر أن تنتهي في مدينتي بانيا لوكا وسراييفو البوسنيتين، كما تم إخضاع باقي المشاركين لاختبارات فحص الإصابة بالفيروس.



وقال ديوكوفيتش، رئيس رابطة لاعبي التنس المحترفين، في بيان له أمس: "لقد أسفت بشدة لكل حالة إصابة فردية. آمل ألا يؤدي ذلك إلى تعقيد الحالة الصحية لأي شخص وأن يكون الجميع بخير"، وأعلن إيجابيته لفيروس كورونا.



كان ديميتروف (29 عامًا)، أول لاعب يثبت إيجابية إصابته بالفيروس بعد مباراة الإياب من الدورة التي نظمت في صربيا قبل الانتقال إلى كرواتيا.



وشوهد اللاعبون يتعانقون ويخرجون معًا في رحلات تنظمها اللجنة المنظمة للبطولة. وقوبل ذلك بالغضب بين أعضاء مجتمع التنس، بما في ذلك نيك كيرجيوس ودان إيفانز وآندي روديك.



وقال نوفاك: "يمكنك أيضًا انتقادنا والقول إن هذا ربما يكون خطيرًا. ولكن ليس من اختصاصي إجراء مكالمات بشأن ما هو الصواب أو الخطأ في الصحة". وأضاف في حفل الافتتاح: "نحن نفعل ما تخبرنا به الحكومة الصربية".



وأعلن نوفاك، الذي عارض التطعيم علنًا، يوم الثلاثاء أنه وزوجته ثبت إيجابية إصابتهما عند وصولهما إلى بلجراد، وأنهما سيخضعان للعزل لمدة 14 يومًا.



وقال في بيان: "أنا آسف للغاية لكل حالة إصابة فردية. آمل ألا يؤدي ذلك إلى تعقيد الوضع الصحي لأي شخص وأن يكون الجميع بخير."



