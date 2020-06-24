تسريب صور نادرة لابنتي «بوتين» السريتين

24 يونيو 2020 - 06:44 م



في ظهور علني نادر، شوهدت ابنتا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "السريتين"، في صورة نشرها ملياردير روسي إثر فقدانه دعوى قضائية أقامها لمطالبة بمنحه 12 مليار دولار، قيمة تعويضات عن مصادرة أصوله.



وشوهدت ماريا وكاترينا، اللتان يُعتقد منذ فترة طويلة أنهما ابنتا الرئيس الروسي من زواجه الأول من ليودميلا بوتين، في سلسلة من اللقطات منذ أن كانتا مراهقتين.



ولم تؤكد أي منهما على الإطلاق أنها من نسل بوتن. وحتى ديسمبر الماضي، حرم بوتين الأسئلة التي تؤكد هوياتهما، وفق صحيفة "نيويورك بوست".



وتم نشر الصور على موقع الملياردير سيرجي بوجاتشيف، الذي كان مقربًا في السابق من الرئيس الروسي، والذي ادعى في تصريحات إلى صحيفة "فاينانشيال تايمز"، أنه "من أحضر بوتين إلى السلطة".



وفر بوجاتشيف في وقت لاحق من روسيا، عندما تعرض لاتهامات قانونية خطيرة بسبب عملية احتيال مزعومة عبر بنك يملكه. بعد الفرار إلى الخارج، حاول مقاضاة روسيا للحصول على 12 مليار دولار بزعم مصادرة أصوله، وهو ادعاء رفضت محكمة التحكيم الدولية في لاهاي النظر فيه هذا الأسبوع، حسبما أكد بوجاتشيف.



وحرص الرئيس الروسي على إبقاء أبنائه بعيدًا عن أعين العامة، ونادرًا ما شُوهدتا في العلن، ومع ذلك، في يونيو 2018 أذاعت قناة روسيا 1 تقريرًا أجري حوار فيه واحدًا منهما "ماريا"، التي وصفت بأنها أخصائية غدد صماء للأطفال وباحثة مساعدة.



وإدراكًا للسرية التي يفرضها صديقه السابق على عائلته، نشر بوجاتشيف، صور ابنتيه المراهقتين في ذلك الوقت مع أطفاله، وكتب، "الصداقة الشابة إلى الأبد!!!".



وظهرت الفتاتان وكلاهما الآن في الثلاثينات من العمر داخل الكرملين وفي منزل بوجاتشيف آنذاك بالقرب من موسكو. ويظهران في إحدى الصور في حفلة خاصة مع مجموعة البوب Strelki ، الملقبة بـ (Russian Spice Girls).



والفتاتان أنجبهما بوتين من زواجه الأول من مضيفة طيران إيروفلوت السابقة ليودميلا شكريبنيفا، والتي استمرت زواجه بها 30 عامًا حتى طلاقهما في عام 2013.



وماريا (35 عامًا)، التي تستخدم لقب فورونتسوفا، تعمل في مهنة البحث الطبي، ويقال إنها متزوجة من رجل أعمال هولندي.



وكاترينا (33 عامًا)، والمعروفة باسم عائلة جدتها الأم، تيخونوفا، كانت راقصة في موسيقى الروك، ويعتقد أنها ترأس الآن مبادرة ذكاء اصطناعي.



وكانت متزوجة سابقًا من أصغر ملياردير روسي، كيريل شامالوف (38 عامًا) لكنها طلقت في عام 2018.



وكان بوتين تحدث في عام 2015 بفخر عن ابنتيه، قائلاً إنهما يتحدثان لغات متعددة، دون تأكيد هوياتهما.



ورد الرئيس الروسي في مؤتمر صحفي : "أنا لا أناقش الأسئلة المتعلقة بعائلتي. إنهم لا يشاركون في الأعمال أو السياسة".

وتزوج بوتين من ألينا كاباييفا، لاعبة جمباز الأولمبية السابقة.



