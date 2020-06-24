» إيطاليا.. إصابات بـ"كورونا" على متن سفينة مهاجرين

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قال نيلو موسوميتشي رئيس منطقة صقلية اليوم إن عشرات المهاجرين الذين أنقذوا من الغرق في المتوسط، أصيبوا بفيروس كورونا المستجد وهم على سفينة حجر صحي قبالة الساحل الإيطالي.

وبعد إنقاذ أكثر من 200 شخص عالقين في البحر الأسبوع الماضي، وصلت السفينة "سي-ووتش 3"، يوم الأحد إلى بلدة بورتو إيمبيدوكلي في صقلية.

وعلى الفور تم نقل الركاب، ومعظمهم من الأفارقة إلى العبارة الإيطالية موبي زازا، حيث أظهرت الفحوص إصابة 28 منهم بالفيروس أو ما يمثل 13 بالمئة من إجمالي العدد.

وكتب موسوميتشي على فيسبوك: "في أبريل طلبنا من الحكومة المركزية، إخضاع المهاجرين للحجر الصحي لمنع الإصابات. الذين اتهموننا بالعنصرية سيدركون الآن أننا كنا على صواب".

وقالت المنظمة الألمانية غير الربحية "سي-ووتش" إنها أخطرت السلطات بحالة إصابة مشتبه فيها قبل إنزال المهاجرين.

وتبين لاحقا إصابة الشخص المشتبه فيه بالفيروس بعد نقله للمستشفى في مدينة كالتانيسيتا.

وقالت وزارة الداخلية الإيطالية، إنها عزلت جميع الحالات المصابة أو المشتبه بها في العبارة موبي زازا، للحد من وقوع إصابات أخرى.

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