"الصحة": على هؤلاء عدم ارتداء الكمامة

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وزارة الصحة

ممارسة الرياضة

ارتداء

الكمامة

 

يعد ارتداء الكمامة أهم أسباب الوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد، لكن بعد فرار مجلس الوزراء بعودة النشاط الرياضي، ردت وزارة الصحة على ارتداء الكمامة أثناء ممارسة الرياضة.

وقالت وزارة الصحة عبر "تويتر"، ينبغى عدم ارتداء الكمامات عند ممارسة الرياضة لأنها قد تقلل من القدرة على التنفس بلا مشقة، ويمكن أن يتسبب العرق فى ابتلال الكمامة بسرعة، مما يؤدى إلى صعوبة التنفس ويساعد كذلك على نمو الميكروبات، مؤكدة أن الإجراء الوقائى المهم أثناء ممارسة الرياضة، هو الابتعاد دائما عن الأخرين بمسافة لا تقل عن متر.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15535 حالة حتى اليوم.

 

وأوضحت، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 17022 حالة، من ضمنهم الـ 15535 متعافيًا.


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