» "الصحة العالمية" توجه رسالة للسعودية

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وجه مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهنوم جيبريسوس، رسالة للمملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء.

 وأكد مدير المنظمة دعمه قرار  السعودية بتقييد أعداد الحجاج للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الحج السعودي محمد صالح بنتن، إن عدد حجاج هذا العام لن يتجاوز الـ10 آلاف، مبينا أن التغطية الإعلامية ستتاح لحج هذا العام وفق إجراءات صحية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي أنه "وفي ظل استمرار الجائحة وسهولة تفشي العدوى في التجمعات والحشود البشرية وللحفاظ على الأمن الصحي العالمي، فقد تقرر إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جدا للراغبين في أداء مناسك الحج، من مختلف جنسيات الموجودين والمقيمين في المملكة بشكل آمن وصحي بما يحقق التباعد الاجتماعي".

وأكد الوزير أنه عمل مع وزارة الصحة على تحديد الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات المطلوب اتباعها لتنظيم حج آمن، وتم العمل على وضع الخطط التنفيذية من خلال لجنة الحج العليا.

وشدد على أن حفظ النفس البشرية هو العامل الأول، لذلك تم إعداد خطط استثنائية لتنفيذ حج 1441 هجري بالتنسيق مع وزارة الصحة، بدءا من العزل الصحي للحجاج قبل وبعد أداء مناسك الحج.

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